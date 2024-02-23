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Müge Anlı CANLI İZLE! 23 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 23 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 23 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 23 Şubat Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 23 Şubat Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 23 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Gamze bebeği kim, neden kaçırdı? ''İlişki ağı ortaya çıkmasın diye çocuğu kaybettiler.''
  • Konuşan gizli tanık, Yasemin'in kasaplık mesleğini icra eden Mümin ile dost olduğunu, bu ilişkiyi Gülbani'nin Mecit'e söylediğini, kasabın Mecit'in akrabası olduğunu, Mecit'in programda tüm gerçekleri açıklamadığını Yasemin ve Gülbani'nin itiraf etmesini beklediğini, bu olayın Mümin, Mecit, Gülbani ve Yasemin dörtlüsü arasında çözüleceğine inandığını, kasap Mümin'e odaklanılması gerektiğini ifade etti.
  • Aynı gün kaçırılan kardeş çocukları. Biri bulundu diğeri hayatta mı, öldürüldü mü?
  • Müge Anlı kaçırılan Gamze bebeğin Nazmi'nin bebeği olduğunun konuşulduğunu, bununla birlikte o gün Nazmi'nin bebeğinin de kaçırılıp sonradan geri bırakıldığını, tüm bunların şüpheli olduğunu belirtti.
  • Engelli çocuğunun maaşıyla kaçtığı adam canlı yayında... ''Birsen biz yanlış bir yoldayız.''
  • Mahmut Bey "Birsen biz yanlış bir yoldayız" dedi. Bu sözler üzerine Birsen Hanım programı terk etmeye çalıştı. Mahmut Bey Birsen'i istemediğini açıklayınca Rahmi Bey Birsen'in evli ve üç çocuk annesi bir kadın olduğunu, Mahmut'un en doğru kararı verdiğini belirtti.
  • 15 yaşındaki Hatice Nur ve 21 yaşındaki Melisa kayıp.
  • Lise birinci sınıf öğrencisi Hatice'nin; 50 yaşlarındaki evli ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı iddia edildi. 21 yaşındaki Melisa Ekti'nin de 5 Şubat Pazartesi günü Amasya Suluova'dan kaybolduğu konuşuldu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Müge Anlı Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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