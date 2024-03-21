MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Kaybının 41. Gününde Müge Anlı'da bulundu. 32 yaşındaki genç, ailesinin karşısında.
- %50 zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Ziya Yağızoğlu, 8 Şubat Perşembe günü Ordu'dan kayıplara karışmıştı. Anne Şefika Yağızoğlu ve abla Şerife Karaca Ziya'yı aramak için stüdyoya gelmişti. Ziya Yağızoğlu kaybının 41. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Stüdyoya gelen Ziya Bey ailesine kavuştu. Ziya Bey ailesinin köyde kalması için kendisini zorladığını ama köyde yaşamak istemediğini, şehirde ev tuttuğunu, garsonluk yaptığını belirtti.
- 4 yaşındaki Pomeranian cinsi Leydi aranıyor.
- 4 Yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Leydi, 18 Mart Pazartesi günü İstanbul Sultangazi'den kaybolmuştu. Sahipleri İrem Çağla ve 7 yaşındaki kızı Ömür Deva köpeklerini aramak için canlı yayına geldi.
- Müge Anlı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'e mikrofon uzattı. Müge Anlı okula iyi bir okul müdürünün gelmesini istediğini söyleyince Sayın Bakan Yusuf Tekin; KPSS ile müdürün atanacağını açıkladı.
- Şüphelenilen ismin birliktelik yaşadığı kişinin oğlu konuştu: ''Annemin sevgilisi, çocukken harçlığımı bile alırdı.''
- Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümünde suçlanan oğlu Ergül Yıldırım'ın geçim kaynağı bir merak konusuydu. Ergün Yıldırım'ın sevgilisi Asiye Boyaca'nın oğluna mikrofon uzatıldı. Asiye'nin oğlu, Ergün'ün geçim kaynağının kendi maaşı olduğunu açıkladı. Asiye'nin oğlu memur olarak atandığını, Ergün'ün maaşına el koyduğunu her ay 20 Bin lira para Ergün'e yatırdığını iddia etti.
- Ergün Yıldırım annesinin kavga ettiği başkalarından bahsedince kız kardeşleri, Ergün'ün konuyu saptırmaya çalıştığını ifade etti. Müge Anlı Ergün Yıldırım'ın da verdiği ifadede "annemin hiçbir düşmanı yoktur. Sadece Sıdıka Çiçek, oğlu Hüseyin ve gelini Çiçek anneme zarar vermiş olabilir" dediğini açıkladı.