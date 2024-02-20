Müge Anlı CANLI İZLE! 20 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İlk göz ağrıları torunları için konuştular. 'Esin değilsin Erva'sın yalanlardan kurtulmalısın.' Dede Hüseyin Aksoy torunu Erva'nın çocukluk fotoğraflarını ve nişan fotoğraflarının gösterdi. Babaanne Nadide Aksoy da Erva'nın torunu olduğunu ifade etti. Erva'nın kaçtığı ve kendisini Sare olarak tanıttığı Necmettin "Erva yalancıysa onu bırakabilirim ama önce DNA Testinin çıkmasını bekleyeceğim" dediği konuşuldu. Hüseyin Bey Necmettin'in asıl amacının Almanya vizesi almak olduğunu, ifade etti.

Doğruluktan ayrıldı, yakınlarını perişan etti 'Eşin'im dedim, çocuğuma kardeşim dedim'

Erva Hanım herkese yalan söylediğini, olayların buralara kadar geleceğini düşünmediğini, Necmettin ve ailesine bekar olduğunu, bebeğin de kardeşi olduğunu söylediğini, programa gelince de kameralar önünde gerçeği anlatamadığını ifade etti. Erva Hanım evliliğinin bitme evresinde olduğunu, Necmettin'e aşık olduğunu, Necmettin'in evli çocuklu bir kadınla beraber olmayacağını söylediğini, bu yüzden yalanı söylemeyi sürdürdüğünü, gerçekleri anlatınca da Necmettin'in kendisini terk ettiğini ifade etti.

Erva, ailesinin dön çağrısına ne yanıt verecek?

Necmettin'in arkadaşı Necmettin'in tüm gerçekleri bilmediğini, Erva'nın başından beri yalan söylediğini ifade etti. Erva Hanım babasının gelmesini istemedi. Ayhan Bey kızının kendi hakkında uzakla

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert



