MÜGE ANLI BUGÜN NE OLDU? Gamze'yi kim kaçırdı? Gamze'ye ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp kızlarını aramaya gelen Gündoğdu çifti, kızlarına 20 yıldır ulaşamadıklarını söylediler. Çocuklarını kaçırdıklarını düşündükleri şahıs ile yüzleşen aile stüdyoda gergin anlar yaşadı. Peki, MÜGE ANLI Gamze'yi kim kaçırdı? Gamze'ye ne oldu? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI GAMZE'Yİ KİM KAÇIRDI?

2 yaşındaki bebeği kaçırdığı iddia edilen kişi konuştu: 'Gülbani ile gönül ilişkim vardı. İki yaşındaki Gamze'yi küçük çocuğun amcasının karısı Gülbani Gündoğdu'ya olan takıntılı aşkı yüzünden kaçırdığı iddia edilen isim Mecit Yıldırım'dı. Mecit Bey, Gülbani ile ilişkisini tüm ailesinin bildiğini ve onun yalan söylediğini söyledi. Gülbani'nin kendisine 'seni eşimle tanıştırayım daha rahat görüşürüz' dediğini eşini de bu vasıtayla tanıdığını arkadaşı olmadığını anlattı. İlişki ağı içinde kaybolan bir çocuk: 'Gamze, Mecit Bey'in ağabeyinin yanında diye düşünüyorum.' Yayına bağlanan Pınar Hanım, annesinin suçlamanmaması gerektiğini Mecit Bey'in kendi kardeşine bir tane çocuk verdiğini ve o çocuğun da Gamze olduğunu düşündüğünü söyledi. Mecit Bey ise, o çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve ağabeyinin de çocuğu olmadığı için verdiğini anlattı. Mecit beyin bugünkü programda kendisine havlayan köpeği, satın alarak ortadan kaybettiği ortaya çıktı. Mecit bey eve daha iyi gelip gidebilmek için köpeği satın aldığını itiraf etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert