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Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum!

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35 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ali Diken hakkında Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum!

Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Sorusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicileri tarafından merak ediliyor. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Ali Diken'in kaybında Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Soruları gündeme geldi. Peki, Müge Anlı Ali Diken bulundu mu?

MÜGE ANLI ALİ DİKEN BULUNDU MU?

Abone Ol35 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ali Diken'in yayına çıkan yakın arkadaşı Zeynel tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf ettikten sonra polis eşliğinde gidilen olay yerinde Zeynel Bey'in baldızına ait cansız bir beden daha bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılanan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Zeynel Boyacı İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Zeynel Boyacı'nın baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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