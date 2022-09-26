Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı 14 yaşındaki Sümeyye A. bulundu mu? Müge Anlı14 yaşındaki Sümeyye A. olayı ne? 26 Eylül Müge Anlı ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise 14 yaşındaki Sümeyye olayı var. Müge Anlı 14 yaşındaki Sümeyye A. bulundu mu? Müge Anlı14 yaşındaki Sümeyye A. olayı ne? 26 Eylül Müge Anlı ne oldu?

MÜGE ANLI 14 YAŞINDAKİ SÜMEYYE A. BULUNDU MU?

19 Ağustos tarihinde Sakarya Akyazı'da olan olay gündeme geldi. 14 yaşındaki Sümeyye'yi kaçıran 24 yaşındaki Sibel Çetin'in iki çocuğu var. Sosyal medyada tanışan ikili arkadaş oldular. Sibel Çetin ile beraber kaçan Sümeyye'nin ailesi kızının eve dönmesini istiyor. Sibel Çetin Müge Anlı programına telefon ile katıldı ve iddiaları yalanladı. "Kendi isteyerek geldi." Diyerek karşı çıktı. 14 yaşındaki Sümeyye ise "Ben iyiyim Sibel Çetin ile birlikteyim. Sibel bana annem gibi bakıyor ben çok memnunun" dedi." Sümeyye'yi eğlence mekanlarına götürmesi üzerine Sibel Çetin'i Müge Anlı uyardı. Ardından ise Sümeyye bulundu ve Devlet koruması altına alındı.