MSÜ Sınavında telefon yasak mı? Sorusu, 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) yapılacaktır. Peki, MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım?

MSÜ PİERCİNG, TOKA, TAKI YASAK MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre MSÜ sınavında Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. Kartlarla girmek yasaktır.