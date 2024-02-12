Araç sürücülerini üzen haber! Motorine zam mı geliyor? 13 Şubat'ta tabela değişecek mi? Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre Motorine zam var mı? Sorusu netlik kazandı. Motorine hangi gün zam geliyor? Zam sonrası depo ne kadara fullenecek? İşte detaylar…

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Akaryakıt sektöründe dalgalanmalar devam ediyor. Brent petrol 81 dolar civarında seyrederken, buradaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Tabelanın sürekli olarak değişmesinde bir başka önemli rol de küresel çapta yaşanan krizler. Fiyatlar bir inip bir çıkarken sürücüler zam haberlerini yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürücülere bir cep yakacak haber daha geldi. Buna göre, motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk bir zam bekleniyor. 13 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olması beklenen zam sonrasında motorinin litresi 41,77 liradan 44,27 liraya yükselmiş olacak. Böylelikle 60 litrelik bir araç, tam olarak 2 bin 656 TL'ye fullenmiş olacak.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,77 liradan, benzinin litresi ise ortalama 39,39 liraya satılıyor.