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Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak?

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Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların gözünü akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu oldu. Fiyatlarla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı.

Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geliyor. Bu kez 1 lira 35 kuruşluk olacak indirimin 1 Mart Cuma günü itibariyle pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 40,46 TL'den satılırken motorinin litre fiyatı ise 42,04 kuruştan tüketicilere ulaşıyor. Kentte LPG'nin ortalama fiyatı ise 20,90 TL dolayında bulunuyor.

Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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