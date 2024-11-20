Montella maç sonrası basın açıklamasında neler söyledi? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonrası ne dedi?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonrası açıklamalarda bulundu. Montella'nın yaptığı açıklama futbol severler tarafından merak ediliyor. Türkiye milli takımının A Ligi'ne yükselip yükselemeyeceği araştırılıyor. Peki, Montella maç sonrası açıklamasında neler söyledi? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonrası ne dedi? Detaylar haberimizde...

MONTELLA MAÇ SONRASI AÇIKLAMASINDA NELER SÖYLEDİ?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, zemin nedeniyle futbolun oynanmadığı bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Niksic Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

A MİLLİ TAKIM ELENDİ Mİ?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.