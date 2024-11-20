Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşılaştı. Maç Karadağ'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ, KOVULDU MU?

UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıktı.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 6'ncı karşılaşmasına Karadağ karşısında çıktı. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmadan A Ligi'ne yükselmeye hak kazanacaktı. Karadağ - Türkiye maçı 3-1 sona erdi. Ve Türkiye grubu 2. sırada tamamladı.

Maç sonrası, Montella istifa etti mi, kovuldu mu, soruları sosyl medyada gündem oldu.Ancak henüz konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.