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Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

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A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Maç Karadağ'ın 3-1 üstünlüğü ile bitti. Peki, Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile karşılaştı. Maç Karadağ'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ, KOVULDU MU?

UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıktı.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 6'ncı karşılaşmasına Karadağ karşısında çıktı. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmadan A Ligi'ne yükselmeye hak kazanacaktı. Karadağ - Türkiye maçı 3-1 sona erdi. Ve Türkiye grubu 2. sırada tamamladı.

Maç sonrası, Montella istifa etti mi, kovuldu mu, soruları sosyl medyada gündem oldu.Ancak henüz konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Montella istifa etti mi, kovuldu mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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