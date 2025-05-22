MNG Kargo ismi değişiyor mu? MNG Kargo'nun yeni ismi ne oldu?

Mng Kargo ismi değişiyor mu? Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Mng Kargo'nun isminin değişip değişmediği son günlerde kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte MNG Kargo ismi değişiyor mu? sorusu da netlik kazandı.

MNG KARGO İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

Ekim 2023'te global lojistik şirketlerinden DHL'in bir parçası olan Mng Kargo, Türkiye'de faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam ediyor.

Ekim 2023'te DHL Ailesi'ne katılan Mng Kargo, yaklaşık 1,5 yıllık bir entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam edecek. İstanbul'da sektör temsilcileri, çalışanlar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda Mng Kargo'dan DHL eCommerce'e uzanan yolculuğu anlatan DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, "Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL'in hem bize hem de Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor. Şirketin 'Strateji 2030' kapsamında Türkiye'yi kritik bir pazar olarak görmesi, ülkemizde uzun vadeli büyüme planları olduğunun en somut ifadesi. Bu dönüşümü Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendiren büyük bir yatırım hamlesi olarak değerlendirilmek gerek. Global bir markanın Türkiye pazarında kendi adıyla yer alması, ülkemizin lojistik altyapısının ne kadar güçlü ve geleceğe hazır olduğunun işareti. Mng Kargo'nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL'in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek; Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

MNG KARGO'NUN YENİ İSMİ NE OLDU?

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kendi markası ile yola devam edecek olan DHL eCommerce, Türkiye'nin de dahil olduğu çeşitli Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde yurt içi gönderi taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret çözümleri de sunan şirket bu güçlü operasyon ağı sayesinde müşterilerine güvenilir, esnek ve yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet veren şirket, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerine teslimat süreçlerini basitleştiren, ihtiyaçlarına özel e-ticaret çözümleri sunan küresel bir lojistik lideri.