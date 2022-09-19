Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey hangi kanalda? Miss Turkey 2022 İZLE! Detaylar haberimizde...

MİSS TURKEY HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MISS TURKEY 2022 CANLI İZLE!

Miss Turkey 2022 yarışması başladığında Canlı izleme linki haberimizin içinde yer alacaktır.