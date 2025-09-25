Türkiye tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran Zeynep Sönmez, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde WTA ve ITF turnuvalarında kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Sönmez, hem Türkiye'yi hem de kadın tenisini dünya sahnesinde temsil ediyor. Peki, Milli tenisçi Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli ve hangi kulüpte tenis oynuyor? Zeynep Sönmez hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel tenis kariyerine oldukça genç yaşta başlayan Sönmez, kısa sürede ulusal ve uluslararası arenada adını duyurdu. WTA (Kadınlar Tenis Birliği) sıralamasında 2025 yılı itibarıyla kariyerinin en yüksek derecesine ulaşan milli tenisçi, Türkiye'yi büyük turnuvalarda gururla temsil ediyor.

Sönmez, kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı; WTA Turunda 1 kez, ITF Kadınlar Turunda ise 4 kez tekler şampiyonluğu kazandı. Bu başarılar, onun disiplinli çalışması ve yeteneğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

30 Nisan 2002 doğumlu olan Zeynep Sönmez, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği başarılar, onun gelecek yıllarda daha da büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veriyor. Özellikle Grand Slam turnuvalarında sergilediği performans, tenis dünyasında dikkat çekiyor.

ZEYNEP SÖNMEZ NERELİ?

Zeynep Sönmez, doğduğu şehir olan İstanbul'da büyüdü. Tenise adım attığı yıllardan itibaren İstanbul'daki kulüp ve antrenman altyapısından faydalanarak kendini geliştirdi. İstanbul'un spor altyapısı ve genç yeteneklere sunduğu imkanlar, Sönmez'in uluslararası arenaya çıkmasında önemli rol oynadı.

ZEYNEP SÖNMEZ DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

14 Temmuz 2025 itibarıyla WTA tek kadınlar sıralamasında kariyerinin en yüksek derecesi olan 74. sıraya ulaşan Zeynep Sönmez, Türkiye'deki kadın tenisçiler arasında önde gelen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sönmez, dünya sıralamasındaki yükselişi ile genç tenisçilere ilham kaynağı oluyor.

Kariyerinde ayrıca, Grand Slam ana tablolarında yer alma başarısı göstererek Türkiye'yi temsil eden nadir tenisçiler arasında bulunuyor.

ZEYNEP SÖNMEZ HANGİ KULÜPTE TENİS OYNUYOR?

Zeynep Sönmez'in kulüp kariyeri, İstanbul'daki önde gelen tenis kulüplerinde başladı. Profesyonel tenis dünyasında Türkiye'yi temsil etse de, kulüp bazlı antrenman ve altyapı çalışmaları kariyerinin temel taşlarını oluşturdu. Bu kulüpler, onun yeteneklerini geliştirmesi ve uluslararası turnuvalara hazırlanmasında kritik rol oynadı.

ZEYNEP SÖNMEZ NEREDE YAŞIYOR?

Profesyonel tenis kariyerine odaklanan Sönmez, günümüzde hem antrenman hem de turnuva seyahatleri nedeniyle İstanbul ve yurt dışındaki farklı tenis merkezlerinde yaşamını sürdürüyor. Uluslararası turnuvalar ve WTA etkinlikleri, onun sürekli hareket halinde olmasına neden oluyor.

ZEYNEP SÖNMEZ AİLESİ

Zeynep Sönmez'in ailesi, genç yaşta tenis kariyerine başlamasında büyük destek sağladı. Özellikle ailesinin motivasyonu ve sporcu odaklı yaklaşımı, onun zorlu turnuvalarda bile güçlü kalmasına katkıda bulundu. Sönmez'in ailesi, onun ulusal ve uluslararası başarılarını yakından takip ediyor ve sürekli yanlarında olarak kariyerini destekliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ EĞİTİMİ

Zeynep Sönmez, tenis kariyerini eğitim ile dengeli bir şekilde yürütüyor. İstanbul'da aldığı temel eğitim, spor kariyerine paralel olarak şekillendi. Eğitim hayatı boyunca disiplinli bir öğrenci olmasının yanı sıra, tenis eğitimi ve turnuva deneyimleri de onun kişisel gelişimini ve stratejik düşünme yeteneğini destekledi.