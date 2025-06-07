Bu akşam sahne alacak olan ABD Türkiye maçı, yalnızca skor açısından değil, aynı zamanda EURO 2024 öncesi son provalardan biri olarak büyük önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını ve hangi platform üzerinden yayınlanacağını araştırıyor. "ABD Türkiye maçı nasıl izlenir?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde soruluyor. Peki, Milli maç şifresiz mi? ABD Türkiye maçı nasıl izlenir? Milli maç heyecanı bu akşam!

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

ABD Türkiye maçı, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'da oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ABD TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

TV8'in resmi YouTube kanalı üzerinden belirli programların bölümleri ve özetleri yayınlanmaktadır. Ancak canlı yayın yalnızca resmi site ve uygulama üzerinden yapılır.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu (Türksat 4A):

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı: 7100

TV8 CANLI İZLE

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden canlı yayını ücretsiz izleyebilirsiniz.