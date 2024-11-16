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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Türkiye - Galler maçı saat kaçta? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de Galler ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Tarihindeki 636'ncı maçına çıkacak olan milliler, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 18'inci kez sahada olacak. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Galler maçı bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup ederse, son maçlar öncesinde hem grup liderliğini hem de A Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olacak. Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Galler maçı, saat 20:00 başlayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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