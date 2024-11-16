MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Galler maçı bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup ederse, son maçlar öncesinde hem grup liderliğini hem de A Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olacak. Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Galler maçı, saat 20:00 başlayacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.