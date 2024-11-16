MİLLİ MAÇ MUHTEMEL 11'LER | Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Türkiye- Galler maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Türkiye- Galler ilk 11! Türkiye- Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, en yakın rakibi 8 puanlı Galler'i yenmesi halinde, son maçlar öncesinde grup liderliğini ve A Ligi'ne yükselmeyi kesinleştirecek. Ancak ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız, bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Türkiye-Galler maçı muhtemel ilk 11'ler! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Türkiye : Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Brooks, Wilson, Johnson, Allen, Sheehan, Harris

TÜRKİYE-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

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TÜRKİYE-GALLER MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.