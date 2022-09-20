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Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

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Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaparak yoluna dolu dizgin devam etmek isteyen Milli Takım'ın maçı nedeniyle bu hafta maçlar oynanmayacak. Maçlara verilen aranın ardından futbolseverler verilen milli aranın ardından Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

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Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapan A Milli Futbol takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile zorlu iki maça çıkacak. Tüm liglerde oynanacak maçlar nedeniyle liglere verilen ara nedeniyle sporseverlerin son dönemde en çok merak ettiği konu ise liglerin ne zaman başlayacağı oldu. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? soruları oldu. İşte Detaylar;

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'de mücadele eden A Milli Takımımız 4 maç sonunda 12 puan ile lider durumda. Beşinci maçında 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırlayacak, 25 Eylül'de ise Faroe Adaları deplasmanına çıkmasının ardından milli ara sona erecek.

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig verilen milli aranın ardından 8. hafta mücadeleleri ile devam edecek. Süper Lig heyecanı verilen aranın ardından 1 Ekim Cumartesi saat 14:30'da oynanacak olan Kasımpaşa ile Gaziantep FK kaldığı yerden devam edecek.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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