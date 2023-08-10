Midye Pilaki tarifi! Masterchef Midye Pilaki nedir, ne demek, nasıl yapılır? Midye Pilaki için gerekli malzemeler ne? Midye Pilaki hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Midye Pilaki yapmasını istendi. Peki Masterchef Midye Pilaki nasıl yapılır? Midye Pilaki için gerekli malzemeler nelerdir? Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki nasıl yapılır? Midye Pilaki tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Midye Pilaki tarifi oldu. Peki en güzel Midye Pilaki tarifi nasıldır? Midye Pilaki nasıl yapılır? Midye Pilaki için gerekli malzemeler nelerdir? Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki nedir, ne demek? Masterchef Midye Pilaki nasıl yapılır? Midye Pilaki hangi yörenin ve bölgenin yemeğidir? Midye Pilaki hangi ülkeye ve yöreye aittir? Midye Pilaki hangi ülkenin yemeği? Midye Pilaki ne demektir? İşte detaylar...

MİDYE PİLAKİ YEMEĞİ NEDİR, NE DEMEK? MİDYE PİLAKİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Midye Pilaki, Ege yöresine ait bir yemektir.

MİDYE PİLAKİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

500 gram taze midye (temizlenmiş)

1 büyük soğan

2-3 diş sarımsak

2-3 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

Karabiber

Yarım demet taze dereotu veya maydanoz

MİDYE PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş midyeleri yıkayın ve süzün.

Soğanı ince doğrayın, sarımsakları ezerek hazırlayın. Domatesleri rendeleyin veya küp şeklinde doğrayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri tavaya ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Pişen domates sosuna yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı limon suyu ve şeker ekleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Karışımı birkaç dakika daha pişirin.

Temizlenmiş midyeleri tavaya ekleyin ve tüm malzemeler iyice karışana kadar kısık ateşte pişirin.

Midyeler iyice piştiğinde ocaktan alın. İnce doğranmış taze dereotu veya maydanoz ile süsleyin.

Midye pilakiyi soğuduktan sonra buzdolabında bir süre dinlendirerek servis edebilirsiniz. Böylece lezzetleri daha da iyice özleşir.

Midye pilaki servis edilirken limon dilimleriyle ve ekmekle birlikte sunulabilir. Afiyet olsun!