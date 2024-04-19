Her maç takviminde sürekli atamaları ile gündem olan MHK, sporseverler tarafından MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? soruları ile araştırılmakta. Peki, MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? İşte detaylar...

MHK NEDİR?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakemlerle ilgili atamaları yapan hakemlere gerekli cezaları veren, futbol maçlarına hakem atamakla görevli yetkili kuruldur. Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir kuruldur. Yurt içinde ve yurt dışında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin atamasını yapmaktadır.

MHK ÜYELERİ KİMLERDİR?

27 Ekim 2021 itibarıyla

Ferhat Gündoğdu - Başkan

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

MHK BAŞKANLARI KİMLERDİR?