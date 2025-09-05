Messi futbolu bıraktı mı? Messi milli takımı bıraktı mı? Messi'den maç öncesi dikkat çeken sözler

Lionel Messi, futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak, kariyerinin sonlarına yaklaşırken sıkça "Messi futbolu bırakıyor mu?" sorusuyla gündeme geliyor. 2025 yılı itibarıyla bu sorunun yanıtı, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde alınan kararlarla şekilleniyor. Peki, gerçekten Messi futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Lionel Messi, 2025 yılı itibarıyla futbolu bırakmadığını açıkça ifade etti. Ancak, Arjantinli yıldızın son dönemdeki açıklamaları ve maç performansları, futbolseverleri endişelendirdi. Messi, Arjantin'in Venezuela'yı 3-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında iki gol atarak sahalara veda ettiğini duyurdu. 38 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın kendi son iç saha maçının olduğunu belirtti, ancak emeklilik tarihini henüz açıklamadı.

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2025 yılı sonunda sona erecek. Ancak, kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bir yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığı bildirildi.Bu durum, Messi'nin futbolu bırakma kararını erteleme olasılığını gündeme getiriyor.

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Messi'nin milli takım kariyeri de son dönemde tartışma konusu oldu. 2025 Mart ayında, Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Uruguay ve Brezilya ile oynayacağı kritik maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı. Messi, bu maçları kaçıracağı için üzgün olduğunu belirterek, "Oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlenmem gerekiyor" dedi.

Bu gelişmeler, Messi'nin milli takım kariyerinin sonlanıp sonlanmadığı konusunda belirsizlik yaratıyor. Ancak, Arjantinli yıldızın bu açıklamaları, futbolseverler arasında "Messi milli takımı bıraktı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

MESSİ NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Messi'nin futbolu bırakma kararının arkasında birkaç faktör bulunuyor. 38 yaşına gelmiş olan Messi, yaşının ve yaşadığı sakatlıkların etkisiyle fiziksel olarak zorlanıyor. Inter Miami'de forma giyerken yaşadığı kas sakatlıkları, onun performansını etkileyerek emeklilik kararını düşünmesine neden oldu.

Ayrıca, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'na katılma olasılığının düşük olduğunu belirtmesi, milli takım kariyerinin sonlanacağına dair ipuçları veriyor. Messi, "Yaşım gereği en mantıklı olanı, orada olmayacak olmamdır" diyerek, 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti