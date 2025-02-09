Mertens'in pozisyonu penaltı mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Galatasaray Adana Demirspor)?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğü var.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturuyor. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Cuesta, Davinson Sanchez, Berkan, Jelert, Kaan, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada, pozisyonun penaltı olduğunu düşünmediğini söyledi. Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış demek ki. Twitlerini hazırlayanlar, hemen twit atanlar hızlıca… Böyle bir şeyi bekleyenler varmış demek ki. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Adana Demirsporlu oyunculara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ediyorlardı. Çok güzel maç oluyordu. Haftalardır mücadele ediyorlar. Adana Demirspor seyircisi buraya geldi ve biz hiç teslim olmadık ki pankartıyla geldiler; ama saha içinde taraflarını bu maçtan vazgeçirenleri sorgulamak gerekiyor.

Eğer bir hakem hatası yapıldıysa bu değerlendirilecektir. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakın bir pozisyondu. Bunu net bir şekilde söyleyeceğim. Bu haftaya kadar bizim lehimize ve aleyhimize birçok hata yapıldı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bugünkü alınan kararın çok masum, anlık bir karar olduğunu çok düşünmüyorum.

MERTENS'İN POZİSYONU PENALTI MI?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğü var. Gol penaltıdan geldi. İşte penaltı hakkında hakem yorumları:

DENİZ ATEŞ BİTNEL

Deniz Ateş Bitel: "Galatasaray lehine verilen penaltı kararı yanlış! Bu bir temaslı aldatma ...! Mertens sarı kart görmeliydi!!!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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