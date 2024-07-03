Mert Günok, Türk milli futbolcu ve kalecidir. 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Kariyeri boyunca gösterdiği performans ve kalecilik yetenekleriyle tanınan Mert, hem kulüp takımlarında hem de milli takımda önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Mert Günok kimdir? Mert Günok kaç yaşında, nereli? Mert Günok hayatı ve kariyeri!

MERT GÜNOK KİMDİR?

Fehmi Mert Günok 1 Mart 1989 yılında Karabük'te doğmuştur. Kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kariyerine Kocaelispor'un altyapısında kısa bir süre oynayarak başlayan Günok, 2001 yılında Fenerbahçe'ye katıldı ve 2015 yılına kadar burada kalarak profesyonelliğe terfi etti, Süper Lig seviyesinde oynadı ve 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2015'te Bursaspor'a katıldı ve burada 2 sezon kaldı. 2017 yılında İstanbul Başakşehir ile anlaşan Günok, 2019-20 sezonunda kulüple ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. 2021'de Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı yıl Süper Kupa'yı kazandı.

Günok, 2004 yılında U-16 seviyesinden başlayarak bugüne kadar Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etti. Türkiye millî takımı ile ilk maçına 2012'de çıktı. Finallere katılmaya hak kazandıkları ve teknik direktör Şenol Güneş'le puan rekoru kırdıkları 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde takımın ilk tercih edilen kalecisiydi.

Profesyonel kariyeri boyunca Günok, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

Mert Günok

Mert Günok

Mert Günok

Mert Günok