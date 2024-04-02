Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Mersin Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Mersin Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %59,52 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Vahap Seçer belediye başkanı seçildi.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Mersin Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Vahap Seçer %59,52 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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MERSİN'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Mersin Belediye Başkanı CHP'nin adayı %59,52 oy alarak Vahap Seçer oldu.