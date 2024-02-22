Merkez Bankası faiz sabit kalır mı? Faiz sabit kalırsa ne olur?

Merkez Bankası faiz sabit kalır mı? Faiz sabit kalırsa ne olur? Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını bugün saat 14.00'te açıkladı. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Peki, Merkez Bankası faiz faiz sabit kalır mı? Merkez Bankası faiz artarsa borsa düşer mi, nasıl etkilenir?

FAİZ SABİT KALIR MI?

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. TCMB, şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Bu kararla Haziran 2023'te başlayan faiz artışı son bulmuş oldu.

FAİZ SABİT KALIRSA NE OLUR?

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. Merkez Bankası (MB) faiz kararını sabit tuttuğunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır ve kesin bir şekilde öngörülemez.