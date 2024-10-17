MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Yurt içi piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından duyurulacak. FED'in uzun bir aradan sonra faiz indirimine gitmesi, Türkiye'deki beklentileri de yükseltti ve tüm dikkatler Merkez Bankası'na çevrildi. MB faiz kararı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından bugün saat 14:00'te duyurulacak. Piyasaların merakla beklediği bu karar, ekonomiye dair önemli sinyaller verecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği toplantıda, faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutması öngörülüyor. Piyasaların dikkatle izlediği bu karar, ekonomik istikrar açısından önemli bir belirleyici olacak.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELİR?

Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini %50 seviyesinde korudu ve yayımladığı metinde parasal sıkılaştırma ifadesine yer vermedi. Bu durum, uluslararası piyasalarda ilk faiz indiriminin Kasım ayında olabileceği yönünde bir işaret olarak değerlendirildi. Bugün yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak metin, faiz indirimi konusundaki beklentileri daha net bir şekilde ortaya koyacak.