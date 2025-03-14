MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI 2025: 14 Mart Cuma dolar kaç TL? Euro ne kadar? GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 14 Mart 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:16 itibariyla yüzde 0,18 artışla 36,6731'den işlem görüyor.

Dolar ve Euro kuru güncel

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,04 artarak 39,8323'ten işlem görüyor.

Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,16 değer kaybıyla 47,4446'dan satılıyor.