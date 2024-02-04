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Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti?

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Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan için Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti?

Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti?

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ Mİ?

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı. Dün X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti.

Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti?Hafize Gaye Erkan

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Erkan'ın istifa kararı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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