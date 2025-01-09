Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi açıklandı. Yılın ilk faiz kararı toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak konusu. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2025 PPK toplantısı hangi tarihte olacak? Merkez Bankası'nın kritik faiz kararına ilişkin belirlenen ilk toplantı tarihi belli oldu. TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Detaylar haberimizdedir…
MERKEZ BANKASI 2025 İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacak. Toplantıya, Başkan Fatih Karahan liderlik edecek.
2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ
- 6 Mart
- 17 Nisan
- 19 Haziran
- 24 Temmuz
- 11 Eylül
- 23 Ekim
- 11 Aralık