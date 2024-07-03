Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Melih Demiral hayatı ve kariyeri!

Milli futbolcu Merih Demiral, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı iki golle dikkat çekti. Heyecan dolu karşılaşma başlar başlamaz, A Milli Takımımızdan Merih Demiral, Avusturya filelerini 57. saniyede sarsarak Türkiye ve turnuva tarihine geçti. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Melih Demiral hayatı ve biyografisi!

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

Merih Demiral, Türk futbolcudur ve şu an İtalya'nın Atalanta takımında stoper pozisyonunda oynamaktadır.

Merih Demiral

Merih Demiral

Merih Demiral