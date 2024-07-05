Merih Demiral Hollanda maçında yok mu? Merih Demiral Hollanda maçında neden yok?

UEFA, Avusturya-Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı. Peki, Merih Demiral Hollanda maçında yok mu? Merih Demiral Hollanda maçında neden yok?

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA YOK MU?

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Ceza kararının, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11. maddesi olan "Genel davranış ilkeleri" kapsamında alındığı belirtildi.

HOLLANDA MAÇINDA NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA tarafından Merih'e verilen ceza için CAS'a itirazda bulunamayacak. CAS'a gidilebilmesi için verilen cezanın 2 maç ya da daha az olması gerekiyor.

UEFA tarafından verilen ceza nedeniyle A Milli Takımımızda 2 maç forma giyemeyecek olan Merih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Milli futbolcu, yarı finale yükselmemiz halinde de cezası nedeniyle oynayamayacak.