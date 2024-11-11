Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı Ocak ayında memurların alacağı zam oranları ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağı, kamu çalışanları için büyük bir merak konusu oldu. 2024 yılı için yapılan maaş artışları sonrasında gözler 2025 yılına çevrildi. Memurların maaşları, hükümetin belirlediği enflasyon oranları ve toplu sözleşme hükümlerine göre artış gösterecek. Özellikle en düşük memur maaşıyla ilgili olarak beklentiler büyük. Peki, Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

MEMURLAR 2025 OCAK'TA NE KADAR ZAM ALACAK?

2025 yılı için en düşük memur maaşı, hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme oranlarına ve enflasyon artışlarına bağlı olarak şekillenecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2025 yılı için memurların maaş zammı hesaplanırken, yüzde 1,87 oranındaki enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde belirlenen yüzde 6'lık bir artış eklenmesiyle birlikte toplamda yüzde 7,99'luk kümülatif bir zam ortaya çıkacak. Bu zam, Ocak 2025'te memur maaşlarına yansıyacak ve her ay açıklanan aylık enflasyon oranları doğrultusunda birikimli olarak hesaplanacak.