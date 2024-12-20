MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2025 yılına yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranı kamu çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Özellikle enflasyon rakamları ve toplu sözleşme görüşmeleri ışığında, 2025 memur maaşı zammı ne kadar olacak? sorusu gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Kesin zam oranı için ise yıl sonu verileri ve hükümetin açıklamaları bekleniyor. 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranları ve memur sendikalarının talepleri, 2025 yılı maaş artışlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Peki, Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı memur maaş zammı için enflasyon oranları belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2024 yılı ikinci altı ay enflasyon oranı, maaşlara eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. Bunun yanı sıra, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranı da maaşlarda artış sağlayacak.

2024 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerine göre, memur maaşlarına 2025 yılının ilk altı ayında %10, ikinci altı ayında ise %8 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak yıl sonu enflasyon oranının bu zam oranlarını aşması durumunda, memurlara enflasyon farkı da eklenecek. Böylece maaş artış oranı daha yüksek olabilecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için dün üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için talep edilen rakam 29 bin 583 TL olarak belirlendi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 20 gündür kamuoyunda asgari ücrete dair net bir açıklama yapılmamasına yönelik eleştirilerin olduğunu, ancak bunun hem hükümet hem de işveren tarafının rakam belirtmemesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.