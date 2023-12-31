Memur ve emekliye zam var mı? Memur ve emekliye zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni yıla kısa bir zaman kala emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, verilecek zamlarda eşitleme formülüne dikkati çekti. Eşitleme formülüyle her iki grubun maaş zammının da yüzde 50'ye çekilmesi bekleniyor. Peki, Memur ve emekliye zam var mı? Memur ve emekliye zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak?

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM VAR MI?

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memurlara yüzde 50, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 38 oranında zam görünüyor. Ancak hükümetin eşitleme formülüyle her iki grubun maaş zammını da yüzde 50'ye çekmesi bekleniyor. Yüzde 50'lik zamma göre, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve BağKur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

Yeni yıla kısa bir zaman kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zam oranı ve 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memurlar toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de zam oranı netlik kazanacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi yüzde 38 olacak. Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşmeden doğan refah payını alması halinde bu oran ise yüzde 50 seviyesinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda en az yüzde 38 oranında zam alacak.

Karakaş, memur ve memur emeklerinin maaşının hesaplanması farklı olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki SSK ve Bağ-Kur emekleri toplu sözleşmeden faydalanamıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ilgilendiren 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38 olduğu için şimdiden ceplerinde yüzde 38 bir zam olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki SSK ve Bağ-Kur emekleri toplu sözleşmeden faydalanmadıkları için bugün itibariyle aralık ayı enflasyonu dahil yüzde 38 bir fark ceplerinde" ifadelerini kullandı.