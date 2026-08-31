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Ağustos enflasyon beklentisi yüzde 1,86

Ağustos enflasyon beklentisi yüzde 1,86
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AA Finans anketine katılan ekonomistler, ağustos enflasyonunun yüzde 1,86, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,49 olacağını tahmin etti. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammını doğrudan etkileyecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun yüzde 1,86 oranında artacağını öngördü.

Ankete göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,49 olacak. Bu tahminler, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranını belirlemede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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