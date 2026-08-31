Ağustos enflasyon beklentisi yüzde 1,86

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun yüzde 1,86 oranında artacağını öngördü.

Ankete göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,49 olacak. Bu tahminler, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranını belirlemede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi