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MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!
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2025 yılında uygulanacak olan memur maaş zammı oranları merak ediliyor. Zam oranları, enflasyon farkına göre belirlenecek. Enflasyonun yüksek çıkması durumunda memur maaşlarına yapılacak zam oranı da artacak.

2025 yılında memur maaşlarına yapılacak olan zammın detayları merak ediliyor. Memurlar Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 'memur maaş zammı ne kadar olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar netleşmeye devam ederken, Bakan Yılmaz'dan da açıklama geldi. Peki, Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!

ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, programlarına duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirtti.

Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2,88 oranında arttığını dile getiren Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyine indiğini bildirdi.

Son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti: "Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır. Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir. Ayrıca yurt içi üretici fiyatlarındaki gidişat, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz."

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!

OCAK 2025 MEMUR ZAM ORANLARI

2025 yılında memur maaşlarına uygulanacak zam oranları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek. Memurlar, her altı aylık dönemde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre enflasyon farkı alıyor. 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüksek çıkması halinde, bu fark Ocak 2025 zammına eklenerek maaş artışını doğrudan etkileyecek.

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