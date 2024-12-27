MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır?

Memurlar, 2025 Ocak ayında toplu sözleşme kapsamında %15 zam alacak. Ancak, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı %15'i aşarsa, bu fark maaşlara yansıtılacak. 2025 memur maaşı nasıl hesaplanır? sorusu, bu süreçte herkesin gündeminde yer alıyor. Hükümetin 2025 yılında memur maaşlarına yönelik refah payı düzenlemesi yapması bekleniyor. Peki, En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2025'TE KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışlarına bağlı olarak belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verilerini açıklamış olup, Aralık ayı verileri henüz açıklanmamıştır. Kasım ayı itibarıyla memurlar için enflasyon farkı %10,40 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanmasıyla birlikte, kesin zam oranı netleşecektir. Mevcut tahminlere göre, en düşük memur maaşının 2025 Ocak ayında yaklaşık 45.061 TL'ye yükselmesi bekleniyor.