Meksika – Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Takımımızın ABD kampı kapsamında çıkacağı ikinci maç olan Meksika – Türkiye hazırlık maçı, futbolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Meksika – Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Tüm detaylar ve "Meksika – Türkiye hazırlık maçı" hakkında merak edilenler bu haberde...

MEKSİKA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Meksika – Türkiye hazırlık maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak.

MEKSİKA -TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde bulunan Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

JAVIER AGUIRRE'NİN AÇIKLAMASI

ABD'de oynanacak özel maçta Türkiye ile karşılaşacak Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ancak kazanmak için tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Javier Aguirre, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile hazırlık maçı olmasına rağmen zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Aguirre, "Türkiye ligi çok kaliteli bir lig. Türk Milli Takımı'nın da iyi bir gidişatı var. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip, önemli ve sağlam bir rakip. Taraftarımızın desteğini arkamızda göreceğimize eminiz. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aguirre, "Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 'Yarın bir hazırlık maçı oynayacağız ama final gibi bakıyoruz. Dünya Kupası yolunda artık her maçımız önemli' açıklamasında bulundu. Siz de resmi maç havasında bir karşılaşma bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle biz de aynı şekilde bu maçı çok ciddi alıyoruz, Türkiye maçına final gibi bakıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız, kazanmak için her şeyi yapacağız."

Meksika'nın, ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için heyecan duyduğunu aktaran Aguirre, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. Evimizde oynayacağımız turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar belki kupaya kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, MEKSİKA İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Meksika maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

MEKSİKA ADAY KADROSU

Teknik direktör Javier Aguirre tarafından belirlenen Meksika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Luis Angel Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Israel Reyes (Club America), Jesus Orozco (Cruz Azul), Johan Vasquez (Genoa), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Gilberto Mora (Club Tijuana), Orbelin Pineda (AEK)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Efrain Alvarez (Club Tijuana), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Julian Quinones (Al-Qadsiah)