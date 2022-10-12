Mekselina İslam (Özlem Osma) kimdir, gerçek ismi ne? Mekselina İslam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Özlem Osma'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mekselina İslam yani gerçek ismiyle Özlem Osma geliyor. Peki, Mekselina İslam kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Mekselina İslam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Mekselina İslam ve Özlem Osma kimdir biyografisi merak ediliyor. Popstar yarışmasına da katılan Özlem Osma'nın hayatı ve kariyerine haberimizden erişebilirsiniz. Peki, Mekselina İslam (Özlem Osma) kimdir, gerçek ismi ne? Mekselina İslam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MEKSELİNA İSLAM GERÇEK İSMİ NEDİR?

Mekselina İslam'ın gerçek adı "Özlem Osma" 'dır.

MEKSELİNA İSLAM KİMDİR?

Gerçek ismi Özlem Osma olan Mekselina İslam'ın aynı isimde Youtube kanalı bulunmaktadır. Youtuber olan Mekselina İslam zamanında popüler yarışma olan Popstar'a katılmıştı. Popstar'a Özlem Osma olarak katılan Mekselina İslam, Popstar jüri üyelerinden birinin, "neden daha açık giyinmiyorsun" eşeltrisiyle karşılaşınca yarışmayı bırakmıştı.

Mekselina İslam'ın Youtube'da toplamda 126 bin abonesi bulunmaktadır.