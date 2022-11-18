Mehmet Şef lokantadan kovuldu! (VİDEO) İşte o anlar! Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde çekim için gittiği esnaf lokantasında başına gelenlerle gündemde. Peki, Mehmet Şef lokantadan mı kovuldu? Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu?

Mehmet Şef lokantadan kovuldu! TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde çekim için gittiği esnaf lokantasında başına gelenlerle gündemde. Peki, Mehmet Şef lokantadan mı kovuldu? Mehmet Şef lokantadan neden kovuldu? İşte detaylar...

MEHMET ŞEF LOKANTADAN KOVULDU

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemek belgeseli için çekime gittiği esnaf lokantasından kovuldu. O anlar gizli kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

MEKAN SAHİBİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef, gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profillerini tanıttı. Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasında sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu.

"PARASINI VERİP YEMEK YİYEMİYORUZ"

"Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz... Ne biçim yere geldik" şeklindeki sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken Şef, mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı.