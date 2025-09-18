Mehmet Demirkol kimdir? Mehmet Demirkol kaç yaşında, nereli?

Futbol dünyasının sevilen yorumcularından biri olan Mehmet Demirkol, analizleri, kendine has üslubu ve derin futbol bilgisiyle spor medyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda ve dijital platformlarda futbolseverlerle buluşan Demirkol'un kim olduğu, nerelerde yorumculuk yaptığı ve kariyerine nasıl başladığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle son dönemde yaptığı yorumlarla yeniden gündeme gelen deneyimli isim hakkında aramalar artmış durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Mehmet Demirkol, Türk spor medyasının önde gelen isimlerinden biridir. 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İstanbullu, baba tarafından ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesine mensup bir aileden gelmektedir. Galatasaray Lisesi mezunu olan Demirkol, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında futbol yorumculuğu ile tanınan Demirkol, derin analizleri, objektif bakış açısı ve özgün üslubuyla spor basınında farklı bir yere sahiptir.

MEHMET DEMİRKOL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Demirkol, 1970 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Kariyerine 1990'lı yılların başında başlayan Demirkol, uzun yıllardır aktif olarak medya dünyasında yer almakta ve farklı platformlarda yorumculuk yapmaktadır.

MEHMET DEMİRKOL NERELİ?

Mehmet Demirkol, İstanbul doğumludur. Annesi İstanbullu, babası ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesindendir. Bu nedenle hem İstanbul'la hem de Hatay'la güçlü bağları bulunmaktadır. Eğitim ve iş hayatının büyük kısmını İstanbul'da sürdürmüştür.

MEHMET DEMİRKOL EVLİ Mİ?

Evet, Mehmet Demirkol evlidir. Eşi Sedef Hanım'dır. Çiftin Ela ve Ali adında iki çocuğu bulunmaktadır. Aile yaşamını medyada çok ön plana çıkarmamayı tercih eden Demirkol, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamaktadır.

MEHMET DEMİRKOL KARİYERİ

Mehmet Demirkol'un kariyer yolculuğu, Marmara Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra 1994 yılında bir halkla ilişkiler şirketi olan Capitol'de metin yazarı olarak başladı. Burada yaklaşık beş yıl çalıştı. Aynı dönemde, spor yazarlığına olan ilgisiyle haftalık yayınlanan Gazete Pazarda futbol yazıları kaleme almaya başladı. Gazetenin kapanmasına kadar hem metin yazarlığını hem de spor yazarlığını birlikte sürdürdü.

1999 yılında askerlik görevini yaparken yaşanan 17 Ağustos Depremi ve sonrasında yaşadıkları, hayatında derin izler bıraktı. Askerlik dönüşü Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek bir süre kendini ve kariyerini gözden geçirme fırsatı buldu. Türkiye'ye dönüşte aldığı teklifler üzerine yeniden yazarlık yapmaya başladı.

Sırasıyla Yeni Bin Yıl, Radikal ve Milliyet gazetelerinde spor yazarlığı yaptı. Hâlen Fanatik gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir. Televizyon kariyerinde ise özellikle NTV Spor'daki Spor Servisi ve +90 programlarındaki yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Analitik bakış açısı ve futbol kültürüne olan hakimiyeti ile izleyicilerden takdir toplamıştır.

Ayrıca "Taa Han Min Guk 2002" ve "Dünya Mektupları" adını taşıyan iki kitabı da yayımlanmıştır. Bu eserlerinde hem futbol hem de uluslararası turnuvalar üzerine kaleme aldığı gözlemleri yer almaktadır.