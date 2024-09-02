McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

McKennie, Dallas Academy takımından Schalke 19 takımına transfer olan oyuncu gösterdiği başarılı performansın ardından A Takıma yükseldi. Peki, McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

MCKENNİE KİMDİR?

Weston James Earl McKennie (d. 28 Ağustos 1998), orta saha pozisyonunda görev yapan Amerikalı millî futbolcudur. Seria A takımlarından Juventus FC'de forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Schalke 04 takımında başlamıştır.

ABD'li oyuncunun takımıyla 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 cm boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.