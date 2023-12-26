Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi (Süper Kupa)?

Arjantinli golcü oyuncunun maç sonunda gözünün altı şişerken morluk olulmuştu. Mauro Icardi'nin dün ise tomografisi çekildi ve son kontrolleri yapıldı. Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

MAURO ICARDİ, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili bilgiler aktardı."Mauro Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayacak durumda. Oynamasına engel bir sakatlık durumu yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mücadele sırasında gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" denildi.