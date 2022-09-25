Masterchef kim elendi? 25 Eylül Masterchef eleme potasından kim çıktı? Masterchef eleme potasında kim var? Masterchef elenen isim kim?

Tv8 ekranlarının sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Masterchef bu akşam yayınlanan bölümü ile yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. 25 Eylül Pazar günü ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim elendi. İzleyiciler ise Masterchef kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. Masterchef kim elendi? 25 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef eleme potasında kim var? Masterchef elenen isim kim?

Masterchef kim elendi? Sorusu gündemde yer alıyor. 25 Eylül akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında eleme potasındaki yarışmacılar jürilerin verdiği ana malzeme ile yaratıcı tabak çıkarmak için yarıştı. En iyi tabağı yapan yarışmacılar eleme potasından çıkarak elenmekten kurtuldu. İyi tabak çıkaramayan isimlerden bir tanesi ise Masterchef'e veda etti. Masterchef kim elendi? 25 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef eleme potasında kim var? Masterchef elenen isim kim?

25 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİM ÇIKTI?

Masterchef eleme gecesinde yapılan yarışma sonrası eleme potasından çıkarak Masterchef'e veda etmekten kurtulan isimler şöyle;

Çağatay

Atike

Burak

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

25 Eylül akşamı Tv8 ekranında yayınlanan Masterchef programında bu akşam bir isim veda etti. Verilen ana malzeme ile en iyi tabağı yapmayı amaçlayan yarışmacılardan kimin elendiği henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Fatma Nur

Görkem

Çağatay

Burak

Vural

Atike