Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları belli oldu. Masterchef'te kimin gideceği ve Masterchef dün kim potaya gittiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan Masterchef dün kim potaya gitti ve Masterchef eleme adayları kimler olduğu gündeme geliyor. Masterchef yarışması izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Peki, Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu?

Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu?

Masterchef dün kim potaya gitti ve Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. Masterchef yarışması TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yoğun ilgiyle izlenen Masterchef'te eleme adayları merak ediliyor. Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF DÜN KİM POTAYA GİTTİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları gündeme geliyor. Gecenin eleme adayı Dilara oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Tolga ve Dilara oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?