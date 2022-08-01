Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Metin Yavuz geliyor. Peki, Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Yavuz ana kadroya kaldı mı? Metin Yavuz üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te bugün 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarışıyor.

Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Metin kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022'de Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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