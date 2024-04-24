Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var? #129300

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var?

24 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde haftanın son gitme adayını belirledi. Çıkan oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Merve oldu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya gelecek ve aralarından bir isim adaya veda edecek.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

İşte adaylar: