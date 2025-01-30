Martı TAG nedir? Martı TAG yasal mı?

Türkiye'de paylaşımlı yolculuk hizmetleri giderek yaygınlaşırken Martı TAG uygulaması yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tek Araçla Gidelim (TAG) mottosuyla yola çıkan Martı TAG uygulaması, son 2.5 yıldır Taksiciler Odası ile süren dava sonuçlarının açıklanması üzerine dikkatleri üzerine topladı. Taksi şoförleri ve ilgili kurumların itirazlarıyla hukuki tartışmalara neden olan davanın sonucu merak konusu olurken nasıl kullanıldığında Google'da en çok aratılanlara girdi. Peki, Martı TAG nasıl çalışıyor, yasal düzenlemeler ne diyor? İşte merak edilenler…

MARTI TAG NEDİR?

Martı TAG uygulaması, sür ücülerin araçlarındaki boş koltukları aynı güzergâha gitmek isteyen yolcularla paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, Martı uygulamasında TAG modunu seçerek kendilerine en yakın sürücülerle eşleşir ve belirlenen ücret karşılığında yolculuk yapar. Ödemeler doğrudan uygulama üzerinden yapılır ve fiyatlandırma genellikle taksilere kıyasla daha uygun olur.

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem

MARTI TAG YASAL MI?

Kendi aracını kullanan sürücüler ile aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturan Martı TAG sistemi, daha ekonomik ve pratik ulaşım sunduğu gerekçesiyle tercih edilirken Taksiciler Odası ile süren dava süreçleriyle de sık sık gündeme geliyordu. Martı markasının sunduğu belgelerin incelenmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Martı TAG kullanımının yasal olduğuna karar verdi ve Martı TAG'ın faaliyetlerine devam edebileceğine hükmetti.

Martı TAG dava süreci