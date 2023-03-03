Burçları etkileyecek olan dolunayın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. 6 Şubat tarihinde dolunay 20 Şubat tarihinde ise yeni ay gerçekleşmişti. 2023 Mart ayı dolunay ve yeni ay tarihi merak ediliyor. Peki, Mart dolunayı ne zaman 2023? Mart dolunayı ne zaman, hangi gün?

Dolunay ve yeni ay, astrolojide her ay meydana gelirken, burçlar üzerindeki etkilerini yakından takip edenler de mart ayında yaşanacak Dolunay tarihine odaklandı. Peki, Mart dolunayı ne zaman 2023? Mart dolunayı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

MART DOLUNAYI NE ZAMAN 2023?

Dolunay, 7 Mart 2022 Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede gerçekleşecek.

Dolunay gecesi ritüelleri de araştırılıyor. Dolunay'da neler yapılmalı, Dolunay gecesi yapılacaklar gibi başlıklar inceleniyor.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.