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Mart ayı kira artış oranı 2025 belli oldu! TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayı için kira artış oranını açıkladı. Mart ayında kiraların ne kadar artacağına dair yüzdelik oran, vatandaşların ve emlak sektörünün merakla beklediği bir bilgiydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon verilerini 3 Mart 2025 tarihinde açıkladı. Bu veriler ışığında, Mart 2025 kira artış oranı da netleşti. Mart ayı kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. TÜİK Mart ayı kira zammı yüzde kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi.

Mart ayı kira artış oranı 2025 belli oldu! TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLACAK?

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 53,83 olarak öne çıktı.

Mart ayı kira artış oranı 2025 belli oldu! TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Mart ayı kira artış oranı 2025 belli oldu! TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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